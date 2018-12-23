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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.12.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Eski seçim sandıkları kedi evi oluyor

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Eski seçim sandıkları kedi evi oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı yetkilileri, eski ahşap seçim sandıklarından yapılan 450 kedi evini, hayvanlarla ilgilenebilecek kişilere ücretsiz olarak dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi kapsamında faaliyet gösteren Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, sadece bünyesindeki hayvanlara değil kent genelindeki sokak hayvanları ile vahşi hayvanlara da hizmet veriyor.

Sokak hayvanları için günlük olarak çeşitli merkezlere yem ve su bırakan Doğal Hayatı Koruma Dairesi ekibi, kedilerin soğuk havalarda barınacakları evler yapmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileriyle görüşerek depolarda atıl bekleyen ahşap seçim sandıklarını kullanmaya başladı.

Demokrasinin sembollerinden birisi haline gelen seçim sandıklarını boyayıp, içini sıcak tutan, çatısını da su geçirmez malzemeyle kaplayan ekip, rengarenk kedi evlerini, hayvanlarla ilgilenebilecek kişi ve kurumlara ücretsiz olarak veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı olarak sokaktaki hayvanlara da sahip çıktıklarını söyledi.

Özellikle kedi ve köpekleri, sokaklardan toplayarak hayvanat bahçesi bünyesindeki barınağa getirdiklerini burada kısırlaştırdıklarını, bakımlarını, aşılarını ve tedavilerini yaptıklarını anlatan Özsöyler, "Gerekli bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar petshoplardan kedi ve köpek almasınlar, barınaklardan sahiplensinler istiyoruz." dedi.

Özsöyler, havaların soğumasıyla hayvanseverlere eski seçim sandıklarından yaptıkları kedi evlerini dağıttıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu yıl ücretsiz olarak 120 kedi barınağı dağıttık. Kullanılmayan seçim sandıklarını bahçemize getirerek belli bir revizyondan geçirdik. Üzerlerini su geçirmez malzemeyle kaplıyoruz. Kedilerin girip çıkabilmesi için kapı açtık. İçerisini ise hayvanların sıcak kalabilmeleri için peluş yerleştiriyoruz. İçerisi rahat temizlensiz diye kapaklarına dokunmadık. Herkese vermiyoruz çünkü bunun takibi önemli. İnsanların bunu temizlemesi, hayvanlar için yem ve su bırakması lazım. Tutanak karşılığında hayvanseverlere teslim ediyoruz."

Celal Özsöyler, geçen yıl başlayan proje kapsamında bugüne kadar 450 kedi evi yaptıklarını sözlerine ekledi.

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