Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılanmasına başlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılanmasına başlandı
GeriGündem Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılanmasına başlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılanmasına başlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunmasına başlayan Sarıkaya, "Ben asla FETÖ üyesi olmadım. Öğrenciliğimde yurtlarında kalmadım. Terörist başı meczubun hiçbir kitabını okumadım. Adını 15 Temmuz'da duyduğum ByLock'u hiç kullanmadım. FETÖ talimatıyla hareket ettiğim suçlamasını da kabul etmiyorum." diye konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan savcı olan Sarıkaya, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiğini ve 2007'de Ankara'ya döndüğünü söyledi.

Ankara'ya geldikten sonra MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan ve FETÖ'den hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz'ın kendisiyle temas kurduğunu anlatan Sarıkaya, "Burhan Yaz'ın cemaatten olduğunu biliyorum." dedi.

Sarıkaya, eski hakim Yaz hakkında şu beyanlarda bulundu:
"Ben üniversite ikinci sınıftayken Burhan Yaz birinci sınıftaydı. Benimle aynı sınıfta olan hemşehrim avukat C.A, Yaz ile beni tanıştırdı. C.A, Yaz'ı FETÖ'ye kazandırmaya çalışıyordu. İlk başlarda devlet yurdunda kalan Yaz, FETÖ'ye geçince cemaate ait Üsküdar'da olduğunu hatırladığım yurtta kalmaya başladı.
Burhan Yaz, üniversite yıllarından bugüne bu örgütün göbeğindeydi."

FETÖ'den para yardımı almış

Meslekten ihraç edildiği için bir dönem Kanada'ya gitmeyi düşündüğünü, bunun için Yaz'ın kendisine 20 bin lira verdiğini kaydeden Sarıkaya, "Kanada'dan vize alamadım. Bunun üzerine Güney Afrika'ya gitmeye karar verdim. Burada çocuklarım FETÖ okullarında okudu." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Sarıkaya, Yaz'ın kendisini FETÖ'den işlem gören, Gazi Üniversitesinin eski Personel Dairesi Başkanı Mehmet Saltan ile tanıştırdığını, bir süre sonra da Bosna Hersek'e gittiğini anlattı.

Saltan'ın belirli aralıklarla gelerek kendisine geçimini sağlaması için para verdiğini kaydeden Sarıkaya, "Saltan öğretmendi, ailemin can güvenliği olmadığını söyleyerek beni tekrar yurt dışına gitmeye ikna etti. Bosna'ya gitmek zorunda kaldım. Saltan, ayda bir gelir, ihtiyaçlarımızı karşılardı. 2009'da Türkiye'ye geri döndüm." beyanında bulundu.

Anayasa değişikliği kapsamında 2010'daki referandumun ardından mesleğe yeniden kabul edildiğini hatırlatan sanık Sarıkaya, mesleğe kabulü için olumlu oy veren kişileri tanımadığını, FETÖ ile iltisaklı olup olmadıklarını bilmediğini savundu.

"Kaya, beni Büyükanıt konusunda yönlendirdi"

"Şemdinli iddianamesi" kapsamında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın "suç işlemek için çete kurmak" ile suçlanmasına ilişkin de savunma yapan Sarıkaya, bu konuda FETÖ'den ihraç edilen eski hakim İlhan Kaya'nın kendisini yönlendirdiğini söyledi.
Olası bir darbenin önüne geçmek için Büyükanıt ile ilgili çalışma yaptığını ileri süren Sarıkaya, şunları kaydetti:
"(Eski hakim) İlhan Kaya'nın FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. Kaya'nın beni, Büyükanıt konusunda yönlendirdiği doğrudur ancak benim de kanaatim o yöndeydi. Yaşar Paşa'nın darbeci, vesayetçi olduğu, askeri darbe yapabileceği yönünde. Savcı olarak görevimi yapmak zorundaydım. Hakkındaki iddiaları ve ihbarları değerlendirdim. Hazırladığım dosyayı görevsizlikle Genelkurmay Adli Müşavirliğine gönderdim. Büyükanıt değil, başkası hakkında da aynısını yapardım. Yeter ki bu ülkede darbeler olmasın, konuşulmasın. FETÖ'nün asıl amacını ben de 15 Temmuz'da gördüm.
İlhan Kaya'nın FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum, ihraç edilince öğrendim. Kaya bana, darbe olursa Türk Silahlı Kuvvetlerindeki inançlı insanların zarar görebileceğini söyledi. 28 Şubat'ın etkileri halen devam ediyordu o dönemde. Ben de safça, darbe olmasın diye bu işi yaptım. 15 Temmuz'dan sonra Kaya'nın 'inançlı insanlar' dediklerinin FETÖ'cüler olduğu anlaşılmış oldu."

Sarıkaya, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın soruları üzerine eski savcı Sarıkaya, FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğü kişilerin isim listesini mahkemeye sundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlk kez Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Pilotlara alkol testi....

Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın skandal paylaşımlarına tepki

CHP'den Trump'a tepki: Bu tehditler bize sökmez

Başsavcılıktan Palu ailesi açıklaması