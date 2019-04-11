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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.04.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Eski Rektör Şimşek hakim karşısına çıktı

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Eski Rektör Şimşek hakim karşısına çıktı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanığın kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.

Sanık Şimşek, üniversiteye alınmak üzere FETÖ'cü akademisyenlere özel kadro açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Örgüt ile ilgisinin olmadığı şeklinde savunma yapan Şimşek, "FETÖ ile irtibatlı olsaydım dönemimde alınan 736 personelden sadece 32'si mi ilişkili olurdu? Yönetimi devraldığım andan itibaren gece gündüz çalıştım. Kimsenin bizi kullanmasına izin vermedim." dedi.

Mahkeme başkanının "Özer Sencar ile niçin görüştünüz?" sorusuna sanık Şimşek "Özer Sencar'la rektörlük için, referans olması için görüştüm. Çok çevresi olan biridir." diye cevap verdi.

Tanık M.Ş. de sanığın görev süresi döneminde örgütsel bir eylemine ve baskısına şahit olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın yargılandığı suçun önemine dikkat çekerek adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Şimşek'in "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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