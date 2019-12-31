Eski ÖSYM Başkanı’na FETÖ davası

Demir, 8 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alınmış, 9 gün sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demir hakkında sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Demir hakkında “ÖSYM Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, görevi kötüye kullanma, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

158 sayfalık iddianamede, tüm kamu kuruluşlarına istihdam edilecek adaylar arasındaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarını, üniversite sınavlarını organize eden ÖSYM’nin, FETÖ’nün hedefinde olduğu belirtildi.

SIR’DAN FETÖ’YE GÖNDERİLDİ

ÖSYM’ye yerleştirilen örgüt mensupları vasıtası ile sistemden (Lumension ve ProNMS) sınav sorularının basıma gönderilmesi için ‘Sır Cihazı’na yüklenmesi esnasında veya sisteme kaydı esnasında arka plana başka bir sunucuya kayıt edilerek buradan da kopyalandığı, sınavlardan önce FETÖ/PDY mensuplarına ulaştırıldığı anlatıldı. İddianamede, soruların çalınmasına yol açan Lumension ve ProNMS sistemlerinin şüpheli Ali Demir’in görev süresi içinde alındığı ve kullanıldığı belirtildi.