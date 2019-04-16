Eski ÖSYM Başkanı’na ek gözaltı kararı
FETÖ soruşturması nedeniyle gözaltına alınan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir’in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltı süreleri ikinci kez uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’nin ÖSYM Başkanlığı’ndaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 8’i adliyeye getirildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerin ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Adliyedeki işlemlerin ardından Demir ve diğer şüpheliler, emniyete götürüldü. Demir ve diğer şüphelilerin ilk gözaltı süreleri geçen perşembe günü uzatılmıştı. Şüphelilerin, perşembe günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniliyor.
9 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9’unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7’sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa Kestel’de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ÖSYM’de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9’unun örgütün haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yöneticileri tarafından arandıkları kaydedilmişti.
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