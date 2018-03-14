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    Eski okul müdürü baba ile öğretmen kızının diploma kavgası: Sahtesini çoğaltıp satıyor

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    11 yıllık öğretmen olan Gülhan Yıldız, "Babam, diplomamın sahtesini çoğaltarak satışını yapıyor ve bunların her birinden 40-45 bin lira para kazanıyor. Sahte diploma satmaktan yakalanmıştı. Şu anda aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yapılabilecek herhangi bir dolandırıcılıktan dolayı ben sorumlu tutulabilirim" dedi

    Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Gülhan Yıldız, babasının diplomasına el koyduğunu ve çoğaltıp sattığını iddia etti. 

    Genç öğretmenin suçlamalarının temeli 10 yıl öncesine dayanıyor. 2008 yılında 17 ilde eş zamanlı sahte diploma yapan çeteye operasyon düzenlendi. 60 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. İddiaya göre o çetenin başında ise Gülhan Yıldız'ın o dönem okul müdürlüğü yapan babası vardı.

    "40-45 BİN LİRA PARA KAZANIYOR"

    Yıldız aynı zamanda mesleğin kaybetme tehlikesi de yaşıyor. İddiasına göre babası maaşını alabilmek için kendisinin vasi tayin edilmesini istedi. Bunun için de kızının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek mahkemeye başvurdu. 

    11 yıllık öğretmen olan Gülhan Yıldız, "Babam, diplomamın sahtesini çoğaltarak satışını yapıyor ve bunların her birinden 40-45 bin lira para kazanıyor. Sahte diploma satmaktan yakalanmıştı. Şu anda aynı şeyi  yapmaya devam ediyor. Yapılabilecek herhangi bir dolandırıcılıktan dolayı ben sorumlu tutulabilirim" dedi.

    Show Haber'in ulaştığı baba, daha önce sahte diploma satma suçundan tutuklandığını kabul etti, ama kızının diplomasını almadığını söyledi.

    Etiketler: baba kız kavgası , gğlhan yıldız , gündem
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