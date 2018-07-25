Eski öğretmen FETÖ ve cinsel istismardan tutuklandı
Niğde'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında bulunan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde E Tipi kapalı cezaevine gönderildi.
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