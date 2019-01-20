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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Eski nişanlı kurbanı genç kızdan kötü haber... Gözünü kaybedebilir

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Eski nişanlı kurbanı genç kızdan kötü haber... Gözünü kaybedebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan 17 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi sürüyor. Genç kızın gözünü kaybetme tehlikesi olduğu belirtildi.

Olay, 15 Ocak günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Şahıs, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti.

YÜZÜ VE BOYNU TAMAMEN YANDI 

Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.

GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR 

Öte yandan Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.

SALDIRGAN ESKİ NİŞANLISI ÇIKMIŞTI

Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söylemişti. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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