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    Eski Musul Valisi'ne İstanbul'da fidye tuzağı... 16 aydır haber yok

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 08:43 | Son Güncelleme:

    DEAŞ'ın işgalinden önce Musul Valisi olan Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar, fidye çetesi tarafından 'konferans' bahanesiyle İstanbul'a çağırılıp kaçırıldı. Eski valinin yakınlarından 150 bin dolar fidye istendiği ortaya çıktı. Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar'dan 16 aydır bir iz yok.

    Eski Musul valisi Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar, 2016 yılında Suudi Arabistan merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından Mısır’daki Körfez Araştırma Geliştirme Konferansı’na davet edildi. Mısır’danvize alamayan Faisal Al Yawar’i arayan fidye şebekesi, konferansın İstanbul’a alındığını söylerek Türkiye’ye çağırdı.

    Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre Al Yawar, 22 Ekim 2016’da Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı, eşine iyi olduğunu bildirdi. Bir gün sonra da Kerkük’teki arkadaşını arayarak acil 150 bin dolar hazırlayıp Bağdat’tan gelecek olan Ebu Ömer adındaki kişiye vermesini istedi. Sonrasında gönderilen mesajda, “Parayı ver. Dönünce anlatırım. Beni arama, sadece mesaj at” ifadesini gören arkadaşı Yawar’ın ağabeyini bilgilendirdi.

    İSTANBUL'DA ÖZEL EKİP KURULDU

    Aile söz konusu konferansın olmadığını öğrenince, Al Yawar’ın kaçırıldığını anladı. Bulunması için İstanbul’da kurulan özel ekip, Irak uyruklu bir çete üyesinin kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz yıl Irak’ta yakalanarak tutuklanan zanlı, Türkiye’nin talebine rağmen iade edilmedi.

    ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

    İstanbul izini bulmaya çalıştığı Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar’ın fidyeciler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. DEAŞ’ın 12 Haziran 2014’te Musul’u işgal etmesinden önce kentin valiliğini yapan Al Yawar görevinden ayrılarak Ürdün’e yerleşmişti.

    16 AYDIR HABER YOK

    22 Ekim 2016’da Türkiye’ye giriş yapan Al Yawar’dan bir daha haber alınamadı.

    Etiketler: fidye çetesi , son dakika
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