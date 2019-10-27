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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Eski Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'e  FETÖ'den verilen cezaya onama

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Eski Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'e  FETÖ'den verilen cezaya onama

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) toplantılarına katılan, ByLock kullanıcısı Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'e verilen 12 yıl hapis cezası onandı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Özdemir, yargılandığı Ankara 13'üncü Ceza Mahkemesi tarafından 29 Aralık 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Özdemir hakkındaki karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise Özdemir'in hapis cezasını onadı.

İddianameden

Bir dönem Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan ve ihraç edilene kadar bakanlık yüksek müşaviri olan Özdemir hakkındaki iddianamede, sanığın şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

İddianamede, örgüt toplantılarına katılan, FETÖ için çeşitli konularda çalışmalar yürüten Özdemir'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

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