Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan kişilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan hemen sonra Ayhan B.'yi yakalarken, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olay, 20.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Beylikdüzü’nde eskiden muhtarlık yapan Ayhan B. isimli bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu Coşkun B., Hakan B. Erhan P. ve Emre Y. ile bir kahvehane önünde karşılaştı. Eski muhtar ile aralarında yeğenlerinin de olduğu şahıslar arasında yapılan konuşmadan sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski Muhtar Ayhan B. yanındaki tabancayı çıkartarak 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ayhan B. Olay yerinden kaçarken, yaralılar ise kanlar içinde yere yığıldı.
Ayhan B.
ESKİ MUHTARIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU YEĞENLERİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan olayda Ayhan B. tarafından kurşun yağmuruna tutulan Coşkun B., Erhan P., Hakan B. ve Emre Y. yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Coşkun B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
ESKİ MUHTAR KOVALAMACA SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI
Silah seslerinin ardından panikleyen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçmaya çalışan Ayhan B.’yi yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yapılan ilk aramada eski muhtarın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ayhan B. Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
“ESKİ BORÇ VARMIŞ ONDAN DOLAYI MEVZU ÇIKMIŞ”
Olayı anlatan görgü tanığı Atalay Yüksel, “Eski borç olayı varmış, ondan dolayı mevzu çıkmış. Sonra silahını çıkartıp rast gele ateş ederken ona denk gelmiş. Silahı alırken arada birkaç kişi yaralanmış. Yaralananların hiçbir şeyden haberi yok. Bir tanesinin durumunun ağır, muhtar yakalandı.
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