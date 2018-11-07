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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE / DHA
07.11.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan kişilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan hemen sonra Ayhan B.'yi yakalarken, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, 20.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Beylikdüzü’nde eskiden muhtarlık yapan Ayhan B. isimli bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu Coşkun B., Hakan B. Erhan P. ve Emre Y. ile bir kahvehane önünde karşılaştı. Eski muhtar ile aralarında yeğenlerinin de olduğu şahıslar arasında yapılan konuşmadan sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski Muhtar Ayhan B. yanındaki tabancayı çıkartarak 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ayhan B. Olay yerinden kaçarken, yaralılar ise kanlar içinde yere yığıldı.

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı

Ayhan B.

ESKİ MUHTARIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU YEĞENLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olayda Ayhan B. tarafından kurşun yağmuruna tutulan Coşkun B., Erhan P., Hakan B. ve Emre Y. yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Coşkun B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

ESKİ MUHTAR KOVALAMACA SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerinin ardından panikleyen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçmaya çalışan Ayhan B.’yi yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yapılan ilk aramada eski muhtarın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ayhan B. Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

“ESKİ BORÇ VARMIŞ ONDAN DOLAYI MEVZU ÇIKMIŞ”

Olayı anlatan görgü tanığı Atalay Yüksel, “Eski borç olayı varmış, ondan dolayı mevzu çıkmış. Sonra silahını çıkartıp rast gele ateş ederken ona denk gelmiş. Silahı alırken arada birkaç kişi yaralanmış. Yaralananların hiçbir şeyden haberi yok. Bir tanesinin durumunun ağır, muhtar yakalandı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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