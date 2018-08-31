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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
31.08.2018 - 01:59, Son Güncelleme:

Eski model ilişkileriyle hatırlanmak istemiyor: ‘Unutulma hakkı’nı istedi

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Eski model ilişkileriyle hatırlanmak istemiyor: ‘Unutulma hakkı’nı istedi

2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan, hakkında çıkan asılsız aşk haberleri sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak ‘unutulma hakkı’nın göz önünde bulundurularak haberlere erişimin engellenmesini istedi. Yıllar önce Burak Çelik ile 1.5 yıl evli kalan Ayşenur Özkan, eski eşiyle fotoğrafları ve haber içeriklerinin yayında olduğunu, eski ilişkileriyle ve hakkındaki eski haberlerle anılmak istemediğini belirterek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Bu yayınlardan rahatsız olduğunu belirten Özkan, ‘unutulma hakkı’nın göz önünde bulundurarak haberlerin erişiminin engellenmesini istedi. Hakimlik talebi yerinde bularak, söz konusu haberlere erişim engeli getirdi. Hakkındaki aşk haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirten Ayşenur Özkan’ın avukatı Belamir Kahraman dilekçede “Bu haberler gerçek olmamakla müvekkilimin isminin anıldığı diğer kişilerin prestijine, onur ve şerefine, kişilik haklarına ciddi manada zarar vermektedir. Müvekkilim bambaşka bir hayat sürmekte ise de eski tarihli bu haberlerin halen yayında olması sebebiyle; çevresi tarafından yanlış tanınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Eski model ilişkileriyle hatırlanmak istemiyor: ‘Unutulma hakkı’nı istedi

NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR

Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, görüntü veya video kaydının internet üzerinde yapılan yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır. Unutulma hakkı, internet yoluyla yapılan yayın içeriği gerçek olsa bile geçmişte yaşanan olayın kişinin tüm yaşamı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmayı, bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamaktadır.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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