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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
19.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis’te tören

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Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis’te tören

ANKARA’da pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin (79) için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel hastanede önceki gün hayatını kaybeden, Fazilet ve Saadet partilerinde milletvekiliği yapan, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin için Meclis’te tören düzenlendi. Törene Oya Akgönenç Muğisuddin’in eşi Mohammed Muğisuddin ve yakınlarının yanı sıra TBMM eski Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, eski bakan ve milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Törenin ardından Oya Akgönenç Muğisuddin’in cenazesinin, Kocatepe Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Aile Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.

PROF.DR. OYA AKGÖNENÇ KİMDİR?

Oya Akgönenç, 1939 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Akgönenç, Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Akgönenç, evli ve 2 çocuk annesiydi. Oya Akgönenç, Türkiye’de 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk kadındı.

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