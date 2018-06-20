Demokratik hakları olan oylarını kullanacak olan vatandaşlar seçime kısa bir süre kala merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Özellikle halen kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 'Eski kimlikle oy kullanılır mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, çok sayıda vatandaşın merakla araştırdığı o sorunun yanıtı...

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILACAK MI?

24 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan seçimler öncesi bazı söylentiler vatandaşları meraklandırdı. Sosyal medyada dolaşan 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı iddiası çok sayıda vatandaşı endişelendirmişti. Konu hakkında bilgilendirici açıklama Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.