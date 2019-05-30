Eski kimlikle LGS'ye girilir mi?
Eski kimlikle LGS'ye girilir mi sorusu, 1 Haziran tarihinde sınava girecek olan birçok öğrenci ve velilerinin gündemindeki konu olmaya başladı. Yeni kimlik kartının artık birçok kişi tarafından kullanılıyor olması dolayısıyla LGS'ye eski kimlik kartı ile girilip girilmeyeceğini merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, eski kimlikle LGS'ye girilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sınava saatler kala eski kimlikle LGS'e girilir mi sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, konunun detaylarını internet üzerinden araştırıyor. Peki, eski kimlikle LGS'ye girmek mümkün mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
ESKİ KİMLİKLE LGS'YE GİRİLİR Mİ?
LGS için geçerli kimlik belgesi talep eden Milli Eğitim Bakanlığı, geçerli kimlik ibaresini şu şekilde tanımlıyor;
"T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi"
Bu ibareler dikkate alındığında eski kimlikle sınava girmenin mümkün olduğu söylenebilir.
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