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    Eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Hakan AKGÜN (DHA)
    29.05.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Samsun'da  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Terme eski kaymakamı İlyas Gün (41), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Gün, tahliye edildi.

    Terme Kaymakamı İlyas Gün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da tutuklandı. 'ByLock' kullandığı öne sürülen Gün, tutuklanıp, meslekten ihraç edildi. Evli ve 3 çocuk babası İlyas Gün, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Davanın bugünkü duruşmasında Gün ve avukatı hazır bulundu. Yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini isteyen İlyas Gün, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Gün'ün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

    Etiketler: Kaymakam , Karar , gündem
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