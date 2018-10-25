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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
25.10.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Eski eşini vahşice öldürdü! İğrenç savunma

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Eski eşini vahşice öldürdü! İğrenç savunma

Bursa’da eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu yakalandı. Katil zanlısı 45 yaşındaki Hasan Gündoğdu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "niçin öldürdünüz" sorusuna "Benim 10 milyon liramı yedi. Herkes hak ettiğini yaşar. Namus için öldürdüm." iddiasında bulundu. 

Bursa’da eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu yakalandı. Katil zanlısı 45 yaşındaki Hasan Gündoğdu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "niçin öldürdünüz" sorusuna "10 milyon liramı yedi, namus için öldürdüm" iddiasında bulundu. 

Eski eşini öldüren zanlı: Namus için öldürdüm
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Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Selvi Sokak’ta meydana geldi. 1 çocuk babası Hasan Gündoğdu, iddiaya göre, eski eşi 38 yaşındaki Özlem Meşeli ile sokakta tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meşeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı eski koca ise kayıplara karıştı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hasan Gündoğdu'yu yakalamak için çalışmalara başladı. Kısa bir süre sonra Hasan Gündoğdu'nun saklandığı yeri bulan cinayet ekipleri, katil zanlısı kocayı gözaltına aldı. İlk işlemleri için emniyete götürülen katil koca işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 

Emniyetin kapısında kendisini görüntüleyen gazetecileri gören katil zanlısı Hasan Gündoğdu, cinayeti namus için işlediğini ileri sürdü. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan Hasan Gündoğdu, "Benim 10 milyon liramı yedi. Herkes hak ettiğini yaşar. Namus için öldürdüm" dedi. 

Öte yandan Özlem Meşeli ile Hasan Gündoğdu'nun 18 yaşında bir oğulları olduğu, çiftin daha önce de defalarca kez tartıştığı ve Meşeli’nin eski kocası için uzaklaştırma kendisi için de koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. 

Katil zanlısı olay günü, cinayet mahallinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmıştı. 

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