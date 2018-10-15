Eski istihbarat müdürüne FETÖ’den beraat
FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un ilk duruşması dün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Suçlamaları reddeden Ulusoy, “17-25 sürecinde emniyet istihbarata atanan tek isimim. Bu dönemde usulsüz dinlemeleri ortaya çıkaran ve kendim de dinleme mağduru olan bir kişiyim. Görevde olmamama rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında emniyette gazi oldum. Böyle bir örgüte yardım etmem mümkün değil. Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle her iki suçlamadan da Ulusoy’u suçsuz bularak beraatına karar verdi.
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