Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tutuklama istendi
"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için tutuklama kararı istendi.
Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.
Bugün adliyeye getirilen Uzun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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