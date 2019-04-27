Eski istihbarat başkanı tutuklandı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, FETÖ’ye yardım ettiği ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 23 Nisan günü gözaltına alınmıştı.
Uzun, emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Uzun, “Cumhurbaşkanına hakaret, örgütün veya amacının propagandasını yapma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçundan tutuklandı. Emniyetteki sorgusunda Uzun, 12 sayfalık ifade verdi. Uzun’a savcılık ve hâkimlik sorgusunda sosyal medyada paylaştığı 14 tweet de soruldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirten Uzun, “FETÖ’nün darbe girişimi başarılı olsaydı suikast listesinin 45. sırasında ismim geçmektedir. Halen koruma altındayım. Kesinlikle FETÖ mensubu değilim, olmam da mümkün değildir. Bu örgütle mücadelem önceki yıllara dayanır” dedi. Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik attığı tweet’le ilgili soru üzerine, “Benim çocuklarımla yaşıt olan yeni siyasetçiye ikaz ve tavsiyelerde bulunmak istedim. ‘Oğlum, sıfırla demezsin’ cümlesi ile sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atılan iftiraya benzer bir iftiraya maruz kalmamasını, duyarlı olmasını tavsiye ettim” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle