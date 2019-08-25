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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ
25.08.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Eski ilkokul binası kazı evi oldu

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Eski ilkokul binası kazı evi oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 7 milyon yıllık hayvan fosillerinin bulunduğu Kurutlu köyündeki eski ilkokul binası, tamir ve tadilat yapılarak kazı evine dönüştürüldü. KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman "Kazı evi eski bir ilkokul binası. Burası yeniden restorasyon yapılarak kullanılabilir hale getirildi. Uzun ve zor bir süreçti. Şu anda 16 kişi barındırabilecek kapasitesi var" dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 7 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu köyündeki eski ilkokul binası, tamir ve tadilat yapılarak kazı evi haline getirildi.

Kurutlu köyü sınırlarındaki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Lodalı Tepesi'nde 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan çalışmalar, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürlüğü başkanlığında 4 yıl önce kurtarma kazısına dönüştürüldü.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman ve öğrencileri, ilk kazı yıllarında zaman zaman ağaç altlarında, sonrasında da temin edilen bir karavanda kalarak çalışmalarını sürdürdü.

Erkman, taşımalı sisteme geçilmesiyle atıl durumda kalan köy ilkokulunun kazı evine dönüştürülmesi için girişimde bulundu.

Kırşehir Valiliğinin verdiği destekle bir zamanlar ilkokul çocuklarının eğitim gördüğü bina, bu yıldan itibaren KAEÜ Antropoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan ve kazı çalışmalarına katılan öğrenciler ile öğretim üyelerinin kaldığı kazı evi haline getirildi.

Virane haldeki ilkokul binası, gerekli tadilat ve tamirat çalışmalarının ardından 16 kişinin kalabileceği kazı evi olarak hizmet vermeye başladı.

Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da "Üst Miyosen" dönemini içeren, yaklaşık 7 milyon yıl önceki doğa tarihinin araştırıldığı kazıların yüzey araştırmalarıyla başladığını söyledi.

Çalışmaların daha sonra Bakanlar Kurulu kazısına dönüştürüldüğünü belirten Erkman, kazılarda fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında olduğu 2 bine yakın hayvan fosilinin gün yüzüne çıkarıldığını aktardı.

Kazı çalışmaları sırasında önce ağaç altlarında sonra da karavanda sıkıntılı dönemler geçirdiklerini anlatan Erkman, bunun üzerine köydeki eski okul binasının kazı evine dönüştürülmesi için çalışma başlattıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kazı evi eski bir ilkokul binası. Burası yeniden restorasyon yapılarak kullanılabilir hale getirildi. Uzun ve zor bir süreçti. Şu anda 16 kişi barındırabilecek kapasitesi var. Çok memnunuz. Hem kazı alanına 900 metre uzaklıkta hem de tepeye hakim konumdayız. Kazı eviyle çalışma alanımıza hızlı şekilde ulaşabilecek pozisyondayız."

Eski ilkokul binası kazı evi oldu
"AĞACIN ALTINDA YEMEK YERDİK"

Erkman, virane haline gelmiş, pencereleri bile tahrip edilmiş binanın yine eğitimle ilgili bir çalışmaya ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası oldukça kötü durumdaydı, sadece dört duvarı kalmıştı. Kazı evi olmadan önce bir ağacın altında yemek yerdik. Halen duran o ağacı bazen anıyoruz ve altında yemek yiyoruz. Zaman içinde belli bir yol katettik. Bu da önemli bir süreç."

Eski ilkokul binası kazı evi oldu


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