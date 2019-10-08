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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet

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Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve gece geç saatlere kadar devam eden duruşmaya, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde verilen aranın ardından sanıklar ile avukatları savunmalarını tamamladı. Daha sonra ise mahkeme heyeti yaklaşık 2 saat süren müzakere sonucu kararını açıkladı.

Ferhat Karaderi'yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar Celal Bayar, Şakir Korkmaz ve Uğur Çetin Çelik'i de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Abdurrahman Yılmaz, Adem Yüksel ve Mahmut Al'a da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak 2 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 18 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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