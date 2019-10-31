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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eski il başkanlarına: Dedikodulara kulak asmayın

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Eski il başkanlarına: Dedikodulara kulak asmayın

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin eski il başkanları ile yaptığı toplantıda, “Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim, gelin AK Parti’yi yüceltelim. Sağda solda dedikodulara kulak asmayın. Biz yolumuza bakalım” mesajını verdi.

Erdoğan, Fransa’ya tepki göstererek, “Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge’den aldılar. Lafarge kimin fabrikası? Fransa. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz” ifadesini kullandı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile dün genel merkezde bir araya gelen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “AK Parti’nin eskisi yenisi olmaz; çünkü AK Partili olmak demek sadece parti rozetini taşımaktan ibaret değildir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Elbette bu kutlu yolculukta yolunu kaybedenler, kerameti kendinde görenler olmuştur ve olacaktır. Bu ilk insandan bugüne var olan bir gerçektir. En önemlisi de Habil ve Kabil meselesidir. Kabil kardeşi Habil’i öldürmüştür. Süreç oradan başlıyor bundan sonra da devam edecektir. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendimizin hangi istikamete gittiğine bakacağız.

EY FRANSA BUNUN BEDELİNİ ÖDE

Eskiler ‘büyük başın derdi büyük olur’ derler. Türkiye büyüdükçe imkân ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Özellikle son 6 yıldır kesintisiz bir saldırı altındayız. FETÖ’sünden PKK’sına DEAŞ’ına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize saldırıyor. Harekât devam ediyor şayet sınırlar teröristlerden arındırılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge’den aldılar. Lafarge kimin fabrikası? Fransa. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz. Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar. Bir sebepler dünyasında yaşıyoruz. Gelin AK Parti ile birlikte güçlenelim. Bu öyle büyük bir dava ve mücadele ki içinde 82 milyonun her birine yer, her birine görev vardır. Sağda solda dedikodulara, fitne fesata kulak asmayın. Biz yolumuza bakalım.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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