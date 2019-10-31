Eski il başkanlarına: Dedikodulara kulak asmayın
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin eski il başkanları ile yaptığı toplantıda, “Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim, gelin AK Parti’yi yüceltelim. Sağda solda dedikodulara kulak asmayın. Biz yolumuza bakalım” mesajını verdi.
Erdoğan, Fransa’ya tepki göstererek, “Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge’den aldılar. Lafarge kimin fabrikası? Fransa. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz” ifadesini kullandı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile dün genel merkezde bir araya gelen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “AK Parti’nin eskisi yenisi olmaz; çünkü AK Partili olmak demek sadece parti rozetini taşımaktan ibaret değildir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Elbette bu kutlu yolculukta yolunu kaybedenler, kerameti kendinde görenler olmuştur ve olacaktır. Bu ilk insandan bugüne var olan bir gerçektir. En önemlisi de Habil ve Kabil meselesidir. Kabil kardeşi Habil’i öldürmüştür. Süreç oradan başlıyor bundan sonra da devam edecektir. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendimizin hangi istikamete gittiğine bakacağız.
EY FRANSA BUNUN BEDELİNİ ÖDE
Eskiler ‘büyük başın derdi büyük olur’ derler. Türkiye büyüdükçe imkân ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Özellikle son 6 yıldır kesintisiz bir saldırı altındayız. FETÖ’sünden PKK’sına DEAŞ’ına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize saldırıyor. Harekât devam ediyor şayet sınırlar teröristlerden arındırılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge’den aldılar. Lafarge kimin fabrikası? Fransa. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz. Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar. Bir sebepler dünyasında yaşıyoruz. Gelin AK Parti ile birlikte güçlenelim. Bu öyle büyük bir dava ve mücadele ki içinde 82 milyonun her birine yer, her birine görev vardır. Sağda solda dedikodulara, fitne fesata kulak asmayın. Biz yolumuza bakalım.”
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