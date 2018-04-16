Eski HSYK üyesine ‘örgüt’ten fezleke

Fezlekede, Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğu ve eski kurul üyesi Nesibe Özer’in telefonuna da aynı programı yüklediği belirtildi. Fezlekede yer verilen MASAK raporunda, şüphelinin Banka Asya’da hesabının olduğu kaydedildi. MASAK raporunda, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağının inmesini engellemekle görevlendirildiği iddia edilen pilotlardan İlker Hazinedar’ın, 26 Ağustos 2015’te Kaya’ya 76 bin TL gönderdiği ifade edildi. Fezlekede, eski HSYK üyeleri Ahmet Hamisci Ömer Köroğlu, Birol Erdem ve İbrahim Okur’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin Kaya’nın örgüt mensubu olduğu yönündeki ifadelerine de yer verildi.