Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti
GeriGündem Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti. Aslan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 25. ve 26. dönemde HDP Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyledi.

Parti genel merkezince ortaya konan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışları hep "bir gün düzelir" diye sineye çektiklerini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"HDP, İLKELERDEN SAPMIŞTIR"

Alican Önlü Whatsapp'tan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş'ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı." içerikli mesaj gönderdiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Biz, siyaseti değerler ve dürüstlük temelinde yapmaya çalışıp bu şekilde inananlardanız. Zira siyaseti gerçek hayatımızın bir yansıması olarak görmekteyiz. Bize göre siyasette ilerlemek için her yol mubah değildir, olamaz da. Yukarıda bahsi geçen şahıs ve etrafındaki kümelenen kliklerce oluşturulan oligarşik yapılar HDP içinde siyaset yapmayı olanaksız hale getirmiştir. Oysaki HDP'nin kuruluş felsefesi zümrecilikten, grupçuluktan ve belli bir sınıfın tasallutuna karşı, çoğulculuğu esas alan bir ruha sahipti. Son 2 yıldır hızla fabrika ayarlarından çıkan HDP, ilkelerden sapmıştır."

"BİZCE KABUL EDİLEMEZDİR"

Aslan, genel merkez yönetiminin Kürt halkı başta olmak üzere bölge insanının temsil yeteneğini büyük ölçüde erozyona uğrattığını savunarak, şunları söyledi:

"Siyaset bir üslup ve adap meselesidir aynı zamanda. Temsil ettiğimiz duruşu ve pozisyonu şahsımda ötekileştirerek yalnızlaştırma, itibarsızlaştırma çabalarının, parti yönetimini bilgilendirdiğimiz halde, mevcut genel merkez parti yönetimince de sessizlik içinde izlenmesi beni yol ayrımına getirmiş bulunmaktadır. Zira ilgili klik ya da kliklerin eylem, söylem ve tavırlarının HDP gibi bir parti içinde hoş görülüyor olması bizce kabul edilemezdir."

"İÇ ENTRİKALAR DA, KURTLANAN AĞAÇ GİBİ PARTİYİ KEMİRİP BİTİRMİŞTİR"

Partide farklı fikir ve düşüncelerin ifade şansının bu hizipçi güruh tarafından bertaraf edilmesinin hazin bir durum olduğunu belirten Aslan, şöyle devam etti:

"HDP dış baskılardan değil, genel merkezde dönen iç entrikalardan dolayı halkın desteğini kaybetmiş ve zayıflamıştır. İç entrikalar da, kurtlanan ağaç gibi partiyi kemirip bitirmiştir. Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı yol almak mümkün olmaktan çıkmıştır. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık bir ispatıdır."

"MARJİNAL GRUPLARIN ROTASINI İZLER HALE GETİRİLMİŞTİR"

Özellikle de muhafazakarların tasfiye edildiğinin altını çizen Aslan, şunları kaydetti:

"Tasfiyecilik kanseri, ve liyakatsizlikten kaynaklı doku uyuşmazlığı olduğu sürece partiden büyük ve etkin kopuşlar kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki yozlaşan iktidarlar zevale mahkum olduğu gibi, yozlaşan muhalefette zevale mahkumdur. Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek, ayrıştırma, ve itibarsızlaştırma pratikleri, partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütler düzeyine indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz. Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak, sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil, bir kısım, marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir."

Aslan, HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarımı bugünden itibaren ayrıldığını sözlerine ekledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle