Eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammet O. ve avukatı hazır bulundu. FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia eden sanık Muhammet O, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
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