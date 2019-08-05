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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.08.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Eski Genel Sekreter Sav'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

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Eski Genel Sekreter Sav'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki, "İl kongrelerine tek adayla gideceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

Önder Sav, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, "Bu dönem yeni bir uygulama başlatacağız, il kongrelerine tek isimle gideceğiz" sözlerine tepki gösteren Sav, açıklamasında "Bu söylemi duyunca, 'böyle saçma şey olmaz' diyerek isyan ettim. 'Bu sözleri, CHP Genel Başkanı söylememiştir' diye düşündüm. Eğer söylenmişse CHP'de yeni ve tehlikeli bir dönem başlayacak, içinden çıkılması olanaksız karmaşık bir süreç yaşanacak demektir" ifadeleri kullandı.

'CİDDİ ENDİŞE TAŞIMAKTAYIM'

Sav, CHP'de antidemokratik yönetim anlayışının 14'üncü Olağanüstü Kurultay’da yapılan tüzük değişikliği ile başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüzükte yapılan, 'Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter parti meclisi üyeleri arasından genel başkan tarafından seçilir' değişikliği ile AK Parti tüzüğünün maddeleri partimize taşınmıştır. Genel Başkana ve MYK'ya sert bir şekilde karşı çıktığımı partililerimiz hatırlayacaktır. Karşı koyuşumuz üzerine bu değişiklik bir yılı aşkın bir süre uygulanamıştır. Bence 2010 Kasım ayından sonra Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimlerinde CHP gelenek ve kültürüne yakışmayan adayların Genel Merkez tarafından belirlenmesi dahil sıkıntı ve sancısını çektiğimiz bir yönetim aşamasına gelinmiştir. Afyon'da toplantıda söylenenler, 'İl kongreleri ile ilgili anlayış ilçe kongrelerine ve hatta mahalle delege seçimlerine de yansıtılacak ve örgütü yok sayma anlayışı sürdürülecektir' diye ciddi endişe taşımaktayım. CHP tüzüğünün 2'nci maddesinde yazılı, 'Özgürlükçü, eşitlikçi hukukun üstünlüğünü' esas alan bir demokrasi anlayışı kenara itilince partimizde 'Tek Adam-Tek seçici' anlayışı egemen olacaktır. Biz cemaatler partisi değiliz. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayı Milliye’nin devamı olarak kurulmuş bir partiyiz."

'CHP'LİLER BİAT KÜLTÜRÜ İLE EĞİTİLMEMİŞTİR'

'CHP'liler biat kültürü ile eğitilmemiştir' diyen Sav, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kul değil, demokratik ve özgürlükçü hukuk kurallarının uygulanması gereken CHP'nin özgür bireyleridir. Hakları her kademede sonuna kadar savunulacak ve CHP'nin AKP'lileştiirilmesine sağa kaydırılmasına izin verilmeyecektir. 'Tek adam-tek seçicilik' hevesleri özleyenlerin kursaklarında kalacaktır. Hep beraber devrimci ve çağdaş yolumuzda yılmadan, dirençle, inançla, kararlılıkla dışımızdaki ve içimizdeki çarpık düşüncelilerle, hak-hukuk dışı anlayışlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu yolda at süreceğiz, dizgin kasmayacağız. Bu zor ama onurlu uğraşta sizlere başarılar diler, sevgiler saygılar sunarım."

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