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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GAZİANTEP (AA)
24.04.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Eski Gaziantep Ticaret Odası Başkanına FETÖ cezası

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Eski Gaziantep Ticaret Odası Başkanına FETÖ cezası

Gaziantep'te FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya, oda adına 500 bin lira yatırılmasını sağladığı iddiasıyla yargılanan eski GTO Başkanı Eyüp Bartık'a 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Eyüp Bartık ve eski genel sekreter Halil Göçer ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların talep ettiği tanığın adresinin kapalı olması nedeniyle, celse arasında verilen zorla getirilme kararına cevap verilmediğini ifade ederek, davanın geldiği aşamada tanığın dosyaya katkısının bulunmayacağını, bu nedenle dinlenmesinden vazgeçildiğini söyledi. 

Duruşma savcısı ise önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bartık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu örgütün en itibarlı olduğu dönemde bile hiçbir irtibatım olmadı. Bir komplo vardır. Para yatırma işinin içinde yer almadım. Suçsuzluğumun ispat edildiğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Göçer, kendisinin GTO'da yönetim kurulunda bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu belirterek, şunları kaydetti.

"Odanın parasının harcanması ya da değerlendirilmesi hususu tamamen yönetim kurulundadır. Yönetim kurulu da bu yetkiyi B.K'ye devretmiştir. Benim görevim, alınan kararları yerine getirip uygulamaktır. Para yatırma konusunda da yönetim kurulu karar aldıktan, B.K. de onayladıktan sonra kararı yerine getirmek için bankaya yazılan yazıda imzam vardır. Bu benim görevim olduğu içindir. Suçsuzum."

Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Bartık'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Göçer'in ise kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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