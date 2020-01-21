Eski futbolculara FETÖ’den mahkûmiyet

ESKİ futbolcu Zafer Biryol, antrenör İsmail Şengül, menajer Ersin Güreler 6’şar yıl 3’er ay, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan eski futbolcular Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç, Uğur Boral 2’şer yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine de hükmetti.

15 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, sanıkların FETÖ’nün sohbetlerine katılarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edilmişti. Bekir İrtegün ve Ömer Çatkıç’ın ByLock kullandığı ve örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı, Uğur Boral ve Zafer Biryol’un da Bank Asya’ya para yatırdıkları savunulmuştu. Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Uğur Boral’ın FETÖ terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapisleri istenmişti.