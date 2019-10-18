Eski eşinin üzerine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza bu sözlerle duyuruldu
Kendisinden ayrılan Kübra T’yi kızgın yağla yaktığı iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan tutuklanan Ersin Ü. hakkında hazırlanan fezlekede “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ülker ifadesinde “Tartışırken yanlışlıkla çay döküldü.” demişti.
Kübra T.(28) ve Ersin Ü.(40) imam nikahlı olarak 6 yıl birlikte yaşadı. 4 ve 3 yaşlarında iki çocukları bulunan çift yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. Hırsızlık suçundan cezaevine giren Ersin Ü, olaydan bir hafta önce açık cezaevinden bir haftalık izin alarak çıktı.
Kuaförde çalışan Kübra T, Ersin Ü’nün barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Ersin Ü. 15 Eylül günü Kübra T.’nin Halkalı’da yaşadığı eve geldi.
Balkon kapısından gizlice eve giren adam uyuyan Kübra T’nin boğazına bıçak dayayıp “Beni nasıl polise ihbar edersin” diyerek bacağından bıçakladı.
Yoğun duman ve is kokusu altında kalan evde Kübra T.’nin boğazını sıkan Ersin Ü. önceden hazırladığı ve çaydanlıkta kaynattığı kızgın yağı kadının yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına döktü.
“CANAVARCA HİSLE”
Vücudunun bir çok yeri yanan Kübra T. hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Ersin Ü. İfadesinde suçlamayı reddederek “Tartışırken çay döküldü” dedi.
Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekede şüphelinin mağdura kızgın yağı hedef gözetmeksizin yüzüne rastgele döküp olay yerinden uzaklaştığı, eylemin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.
Fezlekede Ersin Ü’nün “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan da 3 yıl hapsi istendi.
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