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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
18.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Eski eşinin üzerine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza bu sözlerle duyuruldu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Eski eşinin üzerine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza bu sözlerle duyuruldu

Kendisinden ayrılan Kübra T’yi kızgın yağla yaktığı iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan tutuklanan Ersin Ü. hakkında hazırlanan fezlekede “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ülker ifadesinde “Tartışırken yanlışlıkla çay döküldü.” demişti.

Kübra T.(28) ve Ersin Ü.(40) imam nikahlı olarak 6 yıl birlikte yaşadı. 4 ve 3 yaşlarında iki çocukları bulunan çift yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. Hırsızlık suçundan cezaevine giren Ersin Ü, olaydan bir hafta önce açık cezaevinden bir haftalık izin alarak çıktı.

Kuaförde çalışan Kübra T, Ersin Ü’nün barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Ersin Ü. 15 Eylül günü Kübra T.’nin Halkalı’da yaşadığı eve geldi.

Balkon kapısından gizlice eve giren adam uyuyan Kübra T’nin boğazına bıçak dayayıp “Beni nasıl polise ihbar edersin” diyerek bacağından bıçakladı.

Yoğun duman ve is kokusu altında kalan evde Kübra T.’nin boğazını sıkan Ersin Ü. önceden hazırladığı ve çaydanlıkta kaynattığı kızgın yağı kadının yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına döktü.

“CANAVARCA HİSLE”

Vücudunun bir çok yeri yanan Kübra T. hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Ersin Ü. İfadesinde suçlamayı reddederek “Tartışırken çay döküldü” dedi.

Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekede şüphelinin mağdura kızgın yağı hedef gözetmeksizin yüzüne rastgele döküp olay yerinden uzaklaştığı, eylemin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Fezlekede Ersin Ü’nün “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan da 3 yıl hapsi istendi.

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Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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