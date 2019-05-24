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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.05.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Eski eşinin kocasının otomobilini yakmaya kalktı

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Eski eşinin kocasının otomobilini yakmaya kalktı

Adana'da çocuklarını göstermediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocasının otomobilini yakmaya çalışan şahıs, ardından telefonla arayarak haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 22 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta park halindeki bir otomobili üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada sahura kalkan Şahin Eren (28) durumu fark etti. Elinde su dolu iki kova ile dışarı çıkan Eren, suları aracının üzerine dökerek yanmaktan kurtardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayı gerçekleştiren şahıs ise koşarak kaçtı. Şahin Eren durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı görüşmede Eren, bir süre önce Zeliha Eren (28) ile evlendiğini ve eşinin eski kocası Erol B.'nin (29) eşini hala sevdiğini ve onu unutamadığını söyleyerek kendilerini arayıp rahatsız ettiğini, olay günü de kendisini telefonla arayarak "Bu ne ki siz daha neler göreceksiniz" diye tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce de kendi evini kundaklamak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp denetimli serbestlikle serbest bırakılan zanlı, imza atmak için karakola giderken yakalandı. Zanlının ifadesinde otomobili yakmaya çalıştığını itiraf ederek, "Olay günü Şahin'i aradım, çocuklarımı görmek istedim. Ancak bana çocukları göremeyeceğimi söyleyip bir de hakaret etti. Ben de sinirlendim, gidip benzin aldım arabasına döküp yakmak istedim. Ancak daha sonra vazgeçip kendisini telefonla arayarak otomobilini yakmaya çalıştığımı söyleyip söndürmesini istedim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski eşinin kocasının otomobilini yakmaya kalktı


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