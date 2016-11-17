Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi
GeriGündem Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    40
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
17.11.2016 - 01:28, Son Güncelleme:

Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    40
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi

Konya'da anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak’ı ve kayınvalidesi Gülşan Yurdabak’ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Bulut Üstünkul polis tarafından olay yerinde yakalandı. Üstünkul, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya, kadın hakları diye birşey yok" dedi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Bulut Üstünkul, 2014 yılında iki çocuğunun annesi 32 yaşındaki Filiz Yurdabak’tan anlaşmalı olarak boşandı. Çift, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Üstünkul’un Ocak ayında cezavine girmesinin ardından Filiz Yurdabak, iddiaya göre tarlada çalışırken tanıştığı Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı.

Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi

CEZAEVİNDEYKEN ESKİ EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bulut Üstünkul, cezaevinde bulunduğu sırada Filiz Yurdabak’ın hamile olduğunu öğrendi. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Üstünkul, Yurdabak’a çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Yurdabak, testi kabul etmedi. Filiz Yurdabak, ikisi Bulut Üstünkul’dan olmak üzere 1 ay önce 5’nci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sırada Üstünkul da bebeğin Tunahan C.’den olduğunu öğrendi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Hurdacılık yapan Bulut Üstünkul, akşam bebek meselesi yüzünden Filiz Yudabak’la tartıştı. Öfkesine hakim olamayan Üstünkul, cinnet getirerek çocuklarının gözü önünde bıçakla Filiz Yurdabak ve kayınvalidesi 71 yaşındaki Gülşan Yurdabak’a saldırdı. Üstünkul, bıçağın ucunun eğilmesi üzerine başka bir bıçakla tekrar bıçaklamaya devam etti. Annelerini kanlar içinde gören çocuklar dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çok sayıda bıçak darbesi alan Filiz Yurdabak’ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülşan Yurdabak ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi

KADIN HAKLARI DİYE BİRŞEY YOK

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan şüpheli Bulut Üstünkul, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Poliste 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Üstünkul, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye birşey yok" diye seslendi. Soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    40
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da eski hastası tarafından vurulan doktor hayatını kaybetti

7 gündür elinde çiçeklerle bekliyordu! Mutlu son

Çağrı yaptı: Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları iletin

2 aydır aranıyordu! Böyle yakalandı