Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, ’kadın hakları diye birşey yok’ dedi
Konya'da anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak’ı ve kayınvalidesi Gülşan Yurdabak’ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Bulut Üstünkul polis tarafından olay yerinde yakalandı. Üstünkul, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya, kadın hakları diye birşey yok" dedi.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Bulut Üstünkul, 2014 yılında iki çocuğunun annesi 32 yaşındaki Filiz Yurdabak’tan anlaşmalı olarak boşandı. Çift, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Üstünkul’un Ocak ayında cezavine girmesinin ardından Filiz Yurdabak, iddiaya göre tarlada çalışırken tanıştığı Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı.
CEZAEVİNDEYKEN ESKİ EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Bulut Üstünkul, cezaevinde bulunduğu sırada Filiz Yurdabak’ın hamile olduğunu öğrendi. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Üstünkul, Yurdabak’a çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Yurdabak, testi kabul etmedi. Filiz Yurdabak, ikisi Bulut Üstünkul’dan olmak üzere 1 ay önce 5’nci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sırada Üstünkul da bebeğin Tunahan C.’den olduğunu öğrendi.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ
Hurdacılık yapan Bulut Üstünkul, akşam bebek meselesi yüzünden Filiz Yudabak’la tartıştı. Öfkesine hakim olamayan Üstünkul, cinnet getirerek çocuklarının gözü önünde bıçakla Filiz Yurdabak ve kayınvalidesi 71 yaşındaki Gülşan Yurdabak’a saldırdı. Üstünkul, bıçağın ucunun eğilmesi üzerine başka bir bıçakla tekrar bıçaklamaya devam etti. Annelerini kanlar içinde gören çocuklar dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çok sayıda bıçak darbesi alan Filiz Yurdabak’ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülşan Yurdabak ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
KADIN HAKLARI DİYE BİRŞEY YOK
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan şüpheli Bulut Üstünkul, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Poliste 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Üstünkul, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye birşey yok" diye seslendi. Soruşturma sürüyor.
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