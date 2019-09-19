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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/DHA
19.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Eski eşini ve çocuklarını rehin almıştı: Polis hayatımı kurtardı...

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SAMSUN'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Ö.(46) tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin Ö., adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Psikolojim çok bozuktu. Polis hayatımı kurtardı. Beni vurmasaydı kafama sıkacaktım" dedi.

Olay, 10 Eylül günü İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Ayrıldığı eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Ö., dışarıda bulunan 7 yaşındaki oğlunun başına silah dayayıp, kapıyı çaldı. Korku ve paniğe kapılan anne, kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Şahin Ö., 2 çocuğu ve eski eşi Özgecan Y.'yi tabancayla rehin aldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, rehin alınma olayının yaşandığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Ö. ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Şahin Ö., sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Anne ile 2 ve 7 yaşındaki çocuklar evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Ö., olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede polis nezaretinde tedaviye alındı.

2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Şahin Ö.'nün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 2 yıl önce görülen boşanma davası öncesi Özgecan Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği ve tutuksuz yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı. Şahin Ö.'nün bu suçtan dolayı devlet memurluğu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

OLAY GÜNÜ KORUMA TALEP ETMİŞ

Soruşturma aşamasında Özgecan Y.'nin de davranışlarından rahatsızlık duyduğu eski eşinden  korunmak için olay günü karakola giderek, korunma tedbiri uygulanmasını talep ettiği de ortaya çıktı.

ADLİYE SEVK EDİLEN KOCA: POLİS HAYATIMI KURTARDI

Tedavisi tamamlanan Şahin Ö.,  adliyeye sevk edildi. Koltuk değneği ile yürüyerek, adliyeye çıkarılan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Psikolojim çok bozuktu. Polis hayatımı kurtardı. Eğer beni vurmasaydı kafama sıkacaktım. Polis kendimi vurmamam için bana ateş etti" dedi.

POLİS MEMURLARINA BAŞARI BELGESİ

Öte yandan, silah sesi üzerine kapıyı kırıp içeri girerek, şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran ve olası bir aile katliamını önleyen polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon, Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgesi verilip, 'ayın polisleri' seçilerek, ödüllendirilmişti.

 

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