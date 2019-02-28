Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi... Sözleri kan dondurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi... Sözleri kan dondurdu
GeriGündem Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi... Sözleri kan dondurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.02.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi... Sözleri kan dondurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi... Sözleri kan dondurdu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde baba boşandığı eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi. 

Olay, 25 Şubat tarihinde Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Deregözü mahallesinde yaşayan Mustafa K., eşi Arzu H. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşandı.

İddiaya göre, boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında icra işlemi başlatılan Mustafa K., oğlu B.K.’ya (16) ruhsatsız silah vererek öz annesini vurmasını istedi.

Babasından aldığı silahlı annesinin evine giden B.K. nafaka için babasına yönelik başlatılan icra takibini çekmesini istedi. Bu isteği kabul etmeyen anne ile oğlu arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine belinden silahı çıkartan B.K. annesine ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Arzu H. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis ekipleri taksicilik yapan Mustafa K.’nın aracındaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede Mustafa K.’nın oğlu B.K.’ya silah verdiği aracın kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baba Mustafa K. cinayete azmettirmekten, 16 yaşındaki B.K. ise öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, “Sana bugünün anısına güzel bir sürprizim olacak bekle ve gör” yazısını paylaşan Mustafa K.’nın önceki paylaşımlarında ise, “Şeytanla arkadaş olmakta bazen işe yarıyor”, “Adalet herkese lazım mı bilmem ama kahpeliğe mermi şart olmuş” yazılarını paylaştığı gözlendi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Savcı, öğretmenleri gözaltına aldırdı' iddiası... Adalet Bakanı'ndan açıklama

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

'Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz'

Görülmemiş esaret! İlçede sadece fırınlar açık...