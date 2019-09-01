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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
01.09.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Eski eşinin öldürdüğü kadının cenazesi sonrası kavga çıktı

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Eski eşinin öldürdüğü kadının cenazesi sonrası kavga çıktı

Eski eşi tarafından öldürülen Melike Baştürk son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi’nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk’ün yakınları arasında kavga çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı eşi Nazım Baştürk tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Melike Baştürk’ün (42) cenazesi, otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Zonguldak’a getirildi. Baştürk için öğle vakti Çaydamar Mahallesi’ndeki Kayabaşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baştürk’ün ailesi ve akrabaları katıldı. Melike Baştürk’ün cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi. 

CENAZE SONRASI KAVGA ÇIKTI

Cenazenin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi’nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk’ün yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri geldi. Kavga, tarafların yakınları ile polislerin araya girmesiyle sona erdi. Ekipler, mahallede bir süre önlem aldı. 

BOŞANMA DAVASI AÇIP, ÇORLU’YA YERLEŞMİŞ

Öte yandan Melike Baştürk ve eşi Nazım Baştürk’ün çalışmak için daha önce Trabzon’a gittiği, buradan da yine iş için Yalova’ya yerleştiği öğrenildi. Aralarında şiddetli geçimsizlik başlaması nedeniyle Melike Baştürk’ün 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu’ya yerleştiği belirtildi.

YALOVA’DA YAKALANDI

Nazım Baştürk’ün olaydan 1 gün önce Yalova’dan otobüsle Çorlu’ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş’u uzun süre takip ettiği belirlendi. Polis, Baştürk’ün olay günü akşam saatlerinde Yalova’ya dönmek için otobüs bileti aldığını; ancak otobüse binmeden Yalova’ya gittiğini saptadı. Bilgi verilen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baştürk’ü Adnan Menderes Mahallesi’ndeki eve girerken yakaladı. Baştürk, Tekirdağ’dan giden polis ekiplerine teslim edilerek, soruşturmanın yürütüleceği Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKMIŞ

Nazım Baştürk’ün yakalanmasının ardından olayın detayları da ortaya çıktı. Baştürk’ün, olay günü tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafetlerini değiştirdiği öğrenildi. Baştürk’ün olay yerinden 2 sokak sonra üzerindekileri değiştirdiği ve ardından ilçeden ayrıldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette susma hakkının kullanan Nazım Baştürk, çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusu üzerine Baştürk, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" diye seslendi.

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