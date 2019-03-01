Eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ ardÄ±ndan intihar etti

Eski eÅŸini öldürdü ardÄ±ndan intihar etti
AdapazarÄ±'nda Cevat Akkoyun tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Nesrin Biray'Ä± tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Korucuk Mahallesi 1726 Sokak'taki sitenin Ã¶nÃ¼nde meydana geldi.
Her ikisi de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray, bir sÃ¼re sonra geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸandÄ±. Ä°kili ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Cevat Akkoyun eski eÅŸi Nesrin Biray'Ä±n evinin bulunduÄŸu apartmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde eve gelmesini bekledi. Nesrin Biray eve geldiÄŸi sÄ±rada Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan Akkoyun ile iddiaya gÃ¶re ailevi sorunlar nedeniyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesiyle Akkoyun yanÄ±ndaki tabancayla Biray'a ateÅŸ etti. Biray kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Akkoyun tabancayla bu kez kendini de vurdu.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrolde Biray'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenirken, Akkoyun'un ise aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu tespit edildi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Cevat Akkoyun da yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme yaptÄ±. Nesrin Biray'Ä±n cansÄ±z bedeni nÃ¶betÃ§i Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Sakarya Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Korucuk kampÃ¼sÃ¼ndeki Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
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