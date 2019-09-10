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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
10.09.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Eski eşini hastanede bıçakladı, dehşet anları görüntülendi

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Daha önce de eski eşini bıçaklayan ve serbest kalan eski kocanın ikinci saldırısı güvenlik kamerasına yansırken yaralı kadın, "Artık yeter. İlla benim ölmem mi gerekiyor?" diye konuştu.

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  • Hastane içindeki eski koca dehşeti kamerada
  • Hastane içindeki eski koca dehşeti kamerada
  • Hastane içindeki eski koca dehşeti kamerada
  • Hastane içindeki eski koca dehşeti kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merzuka Altunsöğüt (43) eşi Soner Göztepe'den şiddetli geçimsizlik yaşadığı için 2012 yılında ayrıldı. Eşinden ayrılan kadın, kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cuma günü eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için aile hastaneye gitti. Hastanede Soner Göztepe cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşanan arbede sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtulup yerden kalkarken adam çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

"2013 YILINDA TEKRAR YAŞAMIŞTIM BUNU"

Yaşanan olayı anlatan anne Merzuka Altunsöğüt , "Hastanede kayıt işlemlerini yapıyordum baktım kızımın sesi yükseldi. Çıktım baktım Cennet'in yakasına yapışmış. Yumruğu havada kıza vuracak. İttim onu var gücümle. Yere düştü. Kalkar kalmaz cebinden bıçak çıkardı. Bıçağı rastgele salladı. İlk etapta burama vurduğunu hissettim ama kızıma da saldıracak korkusuyla gözüm onu görmedi. Ben bıçak darbesi almışım almamışım hiç önemli değildi amacım kızımı kurtarmaktı. Kalbimin hizasından, bir de karnımdan bıçak darbesi aldım. 2013 yılında tekrar yaşamıştım bunu. O zaman da hep öldürücü noktalardan yapmaya çalıştı. Gözaltına alındı o dönemden sonra serbest kaldı" dedi.

"ARTIK YETER"

Cumhurbaşkanı'na seslenen ve cezaların artmasını isteyen Altunsöğüt , "Artık yeter. Şu anda bile bu adamın ev hapsi var. 2012'den bu yana kadar benim belki savcılıkta 50 tane dosyam var. Her kapıya gelişinde şikayette bulundum. Her iş yerime geldiğinde şikayetçi oldum fakat hiç birinin sonucunu alamadım. Ev hapsi var, ev hapsi saatlerinde dışarıda beni öldürmeye kalkıyor. Savcı bunu neye dayanarak serbest bırakıyor? İlla benim ölmem mi gerekiyor? Lütfen sessiz kalmayın. Her yere müracaat edin. Bu insanlar elini kolunu sallayarak gezmesinler" diye konuştu.

"ANNEMİ GÖRÜR GÖRMEZ BIÇAĞI ÇIKARDI"

Cennet Göztepe de yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak "Annemi kaybetmek istemiyorum. Yaralıyız. O adam bir daha gelse kendimizi koruyacak durumda değiliz. Bu adamın cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek destek istedi.

Cennet Özdemir ise yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Ne polis ne güvenlik hiç bir şey yoktu. O sırada belki olsa bu duruma gelmezdi. Alkollüydü şu an konuşamayacağımızı ifade etmeye çalışırken bana vurmaya başladı. Annem bizim sesimizi duyunca dışarı çıktı. Annemi görür görmez cebinden dışarı bıçağı çıkardı. Annem bizi korumak için yaklaşırken o da fırsattan istifade bıçağı karnına sapladı. Orada birbirimizi korumaya çalışıyoruz. Orada hiç bir adam müdahale etmedi. Dakikalarca boğuştuk orada. Tutuklanmış olması bir şey ifade etmiyor. Herkesin bir araya gelerek bir kamuoyu oluşturarak bunların ceza almasını ve çıkmamalarını sağlayabiliriz" dedi.

TUTUKLANDI

Eşini bıçaklayan eski koca Soner Göztepe gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edildi. Göztepe, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum
Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum

 

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