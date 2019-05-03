Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı
GeriGündem Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.05.2019 - 01:18, Son Güncelleme:

Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

Ayrıldığı eski eşinin ikametine giderek eşini darp eden alkollü şahıs ile komşular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada alkollü koca bıçaklanırken, araya giren komşulardan birinin burnu kırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İhsan K. ayrıldığı eski eşiyle konuşmak için ikametine gitti. Bir süre kapıda konuşan ikili tartışmaya başlayınca İhsan K. eski eşini darp etmeye başladı. Kadının darp edildiğini gören Ali D., ikiliyi ayırmak için araya girerek eski koca İhsan K.'ya "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine eski koca İhsan K., Ali D.'ye kafa atarak burnunu kırdı. Kanlar içerisinde yerde kalan Ali D., eline aldığı bıçakla İhsan K.'yi karın boşluğundan bıçakladı.

Bıçaklanan İhsan K. olay yerine geldiği aracına binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burnu kırılan Ali D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, eski koca İhsan K.'nın da kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski koca İhsan K. tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Karar açıklandı... Anne isyan etti

Yıkım başladı

'Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum'

Yaşadıklarını anlattı: 'Canavarlar vardı'