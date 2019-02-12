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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN (DHA)
12.02.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Eski eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kendisini böyle savundu

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Eski eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kendisini böyle savundu

Bursa'da sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve çantasını gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan Hasan Gündoğdu (45), hakim karşısına çıktı. Eski eşine kendisine biber gazı sıkacağını düşünerek belinden çıkardığı bıçağı rastgele salladığını öne süren Gündoğdu, “Nasıl bıçakladığımı tam hatırlamıyorum. Çantasını çalmadım. Çanta, montumun cep düğmesine takıldı” dedi. Çiftin oğlunun annesini öldüren babasından şikayetçi olmadığı duruşmada savcı, tutuklu eski kocanın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra karşısına çıktı ve ikili tartışmaya başladı. Gündoğdu, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Meşeli'yi vücudunun 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli yaşamını yitirdi. Gündoğdu ise eski eşinin çantasını alıp kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından Çınarönü Mahallesi'nde yakalanan Hasan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'OĞLUM İÇİN DNA TESTİ İSTİYORUM'

Hakkında 'kasten adam öldürmek ve yağma' suçlarından dava açılan Hasan Gündoğdu, Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Çiftin oğlu Ziya Gündoğdu ve ölen Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli'nin de katıldığı duruşmada Gündoğdu, eşinden 2008 yılında işleri bozulduğu için boşandığını, 2018 yılına kadar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatarak, "Mayıs ayında beni bırakıp, annesinin evine gitti. Olaydan önce oğlumla kavga etmişler, eşim oğlum hakkında evden uzaklaştırma almış. Olay günü konuşmak için evine gittim. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Kalp ameliyatı olduğumdan, bir süre yolda dinlendim. Yolda yürürken eşimle karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Gelen arabanın önüne doğru beni itti. Gelen arabada erkek arkadaşı olduğunu, çantasından da biber gazı çıkaracağını düşünerek, üzerimdeki bıçağı çıkarıp, rastgele salladım. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçarken çantası montumun düğmesine takılmış. Çantasını çalmadım. Oğlumun da benden olmadığını söylediği için DNA testinin yapılmasını istiyorum” dedi.

ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Annesi babası tarafından öldürülen Ziya Gündoğdu ise babasından şikayetçi olmadığını bildirdi. Ziya Gündoğdu, “Annemin telefonunda Mehmet isimli bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Karakolluk olduk. Annem benim için evden uzaklaştırma kararı aldırdı'' diye konuştu.

Ölen Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşma ertelendi.

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