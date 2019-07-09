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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
09.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum

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Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum

ÇORUM'da, geçen yıl boşandığı Gamze Kuru (24) ile onun ağabeyi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yakup Mensur'un (34) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mensur, duruşmada, "O insan benim çocuğumun annesiydi ve ben çok seviyordum. Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm" dedi.

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  • Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum
  • Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum
  • Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum
  • Eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü bunları söyledi: Çok seviyordum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. 27 Şubat 2018'de Gamze Kuru, eski eşi Yakup Mensur'un kendisini ve ağabeyi Ramazan Kuru'yu ölümle tehdit ettiğini belirterek polise başvurdu.

Bir gün sonra ise Yakup Mensur, çocuğunun annesi Gamze Kuru ile onun ağabeyi Ramazan Kuru'nun evine gitti. Kahvaltı yaptıkları sırada Mensur ile eski eşi ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Mensur, evde bulunan av tüfeğiyle Gamze Kuru ve Ramazan Kuru'ya ateş etti.

Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü.

Olay sonrasında kaçan Yakup Mensur, polisin çalışması sonucu yakalandı. Mensur, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yakup Mensur hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak öldürme suçundan, Kuru kardeşler için ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Tutuklu sanık Yakup Mensur, cumhuriyet savcılığına verdiği ifadesinde Gamze Kuru ile kaçarak evlendiklerini söyleyerek, "Bu evlilikten şu anda 4,5 yaşında kız çocuğumuz var. Eşim Gamze olay gününe kadar yaklaşık 1 aydır bir pastanede çalışıyordu. Biz çocuğumuzun kreş parasını alabilmek için yaklaşık 1 yıl kadar önce anlaşmalı olarak boşandık. Ancak gerçekte aile hayatımız devam ediyordu. Olayın gerçekleştiği ev, eşim Gamze ve benim birlikte yaşadığımız evimizdi.

Ben, olay tarihinden önce yaklaşık 45 gündür İstanbul'da kurslarım olduğu için orada kaldım. Kursum bitince Çorum'a döndüm. Bizim eşim ile ilk 3,5-4 sene boyunca aramızda hiçbir problem yoktu. Kayınbiraderim Ramazan Kuru'yu ben ağabeyim olarak gördüm. Onunla da bir problemimiz yoktu. Ancak son aylarda Ramazan'ın bazı sözleri ile hareketleri beni rahatsız etmeye başlamıştı. Eşim ile aramın bozulmasına sebep olan da Ramazan Kuru'dur. Olayın olduğu gün ise evde kavga çıktı. Ramazan'ın omzuna ateş ettim, Ramazan yere yığıldı, o sırada Gamze mutfakta çığlık atıyordu. O da yere düştü" dedi.

Yakup Mensur'un yargılanmasına bugünkü duruşma ile devam edildi. Duruşmada olay günü yaşananları tekrar anlatan Mensur, "Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Ben eşimi vurmadım. Ayrıca tasarlayarak hiçbir şey yapmadım.

O gün tasarlayarak öldürme girişimim olsa, neden oturup kahvaltı yapayım. Ayrıca o insan benim çocuğumun annesiydi ve ben eşimi çok seviyordum. Dediğim gibi Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm" diye konuştu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, Yakup Mensur’un iddianamede 'Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası' ile cezalandırılması istendiğini, ancak tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığını belirtip, şüphelinin 'Kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı birer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, dosya hakkında kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

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