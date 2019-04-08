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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.04.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin FETÖ davasında karar verildi

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Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin FETÖ davasında karar verildi

Fetullahçı Terör Örgüt'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ sanığı eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Esra Filiz Saygılı, Ayşe Arıkanoğlu, Sümeyya Aksoy, Fatmagül Durmuş, Hatice Gök, Huri Yılmaz, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Nurcan Kunt, Neslihan Sönmez, Selda Özdemir, Faruk Serdar Köse ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. 
Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadığını öne sürerek, sanıkların beraatlerini istedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Esra Filiz Saygılı, Ayşe Arıkanoğlu, Sümeyya Aksoy, Fatmagül Durmuş, Hatice Gök, Huri Yılmaz, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Nurcan Kunt, Neslihan Sönmez, Selda Özdemir, Faruk Serdar Köse'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların cezalarını 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 7 yıl 6 aya çıkartan mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak sanıkların 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti 12 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dönemin İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın eşi Esra Filiz Saygılı, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri Ayhan Arıkanoğlu'nun eşi Ayşe Arıkanoğlu, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy'un eşi Sümeyya Aksoy, Selam Tevhid davasının sanığı eski emniyet amiri Kürşat Durmuş'un eşi Fatmagül Durmuş, eski emniyet amiri ve FETÖ'den tutuklu Said Gök'ün eşi Hatice Gök, yine FETÖ'nün yasa dışı dinleme davasında firari olarak aranan eski istihbaratçı polis müdürü Mesut Yılmaz'ın eşi Huri Yılmaz, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Osman Özgür Açıkgöz'ün eşi Zeliha Özlem Açıkgöz, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasının sanığı Mehmet Habib Kunt'un eşi Nurcan Kunt, İstihbarat Şube'de kısım amirliği yapan eski Başkomiser Abdülhalim Sönmez'in eşi Neslihan Sönmez ile eski Terörle Mücadele Şube Müdürü, birçok FETÖ davasının sanığı Ömer Köse'nin kardeşi Selda Özdemir ve oğlu Faruk Serdar Köse, "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tüm sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Sanıkların kullandığı belirlenen ByLock programına giriş şifreleri, kullanıcı adları ve bulundukları gruplara yer verilen iddianamede, HTS kayıtları, söz konusu programdaki yazışmalarına da yer veriliyor. Sanıkların yazışmalarında, “mahrem imamlar”ın aldıkları talimatları birbirlerine aktardıkları, örgüte bağışta bulunma, Bank Asya'ya para yatırma konusunda telkinde bulundukları kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların örgütten haklarında dava açılmış şahıslarla yoğun irtibatının bulunduğu, bazı sanıkların “mahrem imam”larla da irtibatının tespit edildiği vurgulanırken, sanıkların hem kendi aralarında hem de FETÖ'den haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen diğer polis şeflerinin eşleriyle ByLock üzerinden irtibat kurdukları belirtiliyor.

İddianamede, ele geçirilen dijital delillerin üzerindeki inceleme işlemlerinin sürdüğü ifade edilmişti. 

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