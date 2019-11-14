Eski ehliyet geçerlilik süresi nedir? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Gözler şimdi sürenin biteceği tarihte. Peki, eski ehliyet geçerlilik süresi nedir? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Hala yeni ehliyetlerini almayan yüz binlerce sürücü, ehliyet yenileme için belirlenen son tarihi ve başvuru işlemi için gerekli olan belgeleri araştırıyor. Söz konusu değişimler için ise artık zaman daralıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
•Kimlik Belgesi
•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
•Sürücü Sağlık Raporu
•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
•1 adet biyometrik fotoğraf
•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?
31.12.2020 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.
Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.
Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?
Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
Neden Yeni Tip Sürücü Belgesi Almalıyım?
31.12.2020 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.
Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?
Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
E SINIFI 5 YIL
Posta Gazetesi'nden Gülten Uğurlu'nun haberine göre, ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor.
Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Sonra Nüfus Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapılıyor ve yeni ehliyet posta ile 1 günde adrese teslim ediliyor.
Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.
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