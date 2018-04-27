Eski EDOK komutanlarına ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık avukatı Fatih Altınbaş katıldı. Sanıklardan Koçyiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, esas hakkındaki savunmasını yaptı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yanıkoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından karar için ara verildi. Aranın ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, hükmü açıkladı.



Buna göre, sanıklardan eski KKK EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise üzerilerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Sanıklardan Barutcu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, Topçu ve Duman'a ilişkin ise beraat talebinde bulunmuştu.