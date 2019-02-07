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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.02.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

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Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan eski Danıştay üyesi İbrahim Günenç'in 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Günenç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, duruşma savcısı tarafından açıklandı. 
Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanığın staj döneminden itibaren örgütün içinde yer aldığı, FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Danıştay üyeliğine seçildiği, seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. 

Sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilen mütalaada, aynı sabit telefonlardan FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığının tespit edildiği belirtildi. 

Mütalaada ayrıca FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinin üst katında kaldığı boş odaya yaptıkları ziyarete sanığın da katıldığı ifade edildi. 

İstenen ceza 

Sanığın örgütün hiyerarşik yapısına bu şekilde dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, bu nedenlerle sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmasının istenmediği belirtildi. 

Esas hakkındaki mütalaada İbrahim Günenç'in, örgüt üyesi olma suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Mütalaada, sanığın örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip kazandığı statüye eş değer şekilde yüksek yargı içinde konumlandırılması, son karar mercisi Danıştay'da görevlendirilmesi ve örgütün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi. 

Suçlamaları reddetti 

Esas hakkında mütalaaya karşı söz alan sanık İbrahim Günenç, eski Danıştay üyelerinin, örgüt elebaşı Gülen'in İstanbul FEM dershanesinin üst katında kaldığı boş odaya yaptıkları ziyarete kesinlikle katılmadığını ileri sürdü. 

Ankesörlü telefon aramasını da kabul etmeyen sanık Günenç, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını, hakkında somut suç delili bulunmadığını iddia ederek, tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık İbrahim Günenç ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. 
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. 

Duruşma, 16 Nisan'a bırakıldı. 

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