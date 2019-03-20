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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.03.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'ye hapis istemi

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Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'ye hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dava takip biriminde yer aldığı belirlenen eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'nin, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas hakkında mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Eğerci, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Eğerci'nin avukatı ise hazır bulundu.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Eğerci'nin FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı anlatılan mütalaada, Eğerci'nin tetkik hakimliği döneminde başlayan FETÖ üyeliğinin Danıştaydaki görevi süresince de devam ettiği vurgulandı.

Sanığın örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adındaki aidatları verdiğinin belirtildiği mütalaada, Eğerci'nin, FETÖ'nün dava takip biriminde yer aldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanığın, örgüt için önemli olan dershane ve hastanelere ilişkin davalarda etkin rol oynadığı, aldığı talimatlar doğrultusunda FETÖ lehine davaların sonuçlanması için çaba sarf ettiği bildirildi.

Eğerci'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna işaret edilen mütalaada, sanığın diğer örgüt mensubu Danıştay üyeleriyle İstanbul'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce kaldığı dershanedeki özel odayı ziyaret ettiği vurgulandı. 
Esas hakkındaki mütalaada, sanık Eğerci'nin, Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) ele geçirilmesine yönelik talimat kapsamında bu derneğe üye olduğu belirtildi.

Sanığın Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığına dikkati çekilen mütalaada, Eğerci'nin böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde, "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğuna vurgu yapılan mütalaada, Eğerci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Sanığın son karar merci Danıştayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ahmet Eğerci ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. 
Duruşma, karar için 23 Mayıs'a bırakıldı. 

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