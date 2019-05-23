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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'ye FETÖ'den hapis cezası

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Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'ye FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) dava takip biriminde yer aldığı belirlenen eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, örgüt üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eğerci'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Eğerci ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilmesi üzerine Eğerci, suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Eğerci, ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespitleri de reddetti.

Danıştay üyeliğine meslekteki tecrübesi ve liyakatı nedeniyle seçildiğini anlatan Eğerci, örgüt talimatıyla üyeliğe getirilmediğini iddia etti.

Eğerci ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Karara göre, sanık Ahmet Eğerci'ye, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıl 8 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Eğerci'nin tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

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