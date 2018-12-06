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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA İSTANBUL
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Eski danışman ve istihbaratçıya yakalama kararı

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Eski danışman ve istihbaratçıya yakalama kararı

WASHINGTON Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

CİNAYETİN PLANLAYICILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen talep yazısında, 2 Ekim’deki cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan Krallığı’ndan İstanbul’a gelen 15 şüphelinin kimlik bilgilerine yer verildi. Söz konusu 15 şüpheli ile Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu’nda çalışan şüpheliler Ahmed Abdullah A. Almuzaını, Muflis Shaya M. el Muslih ve Saad Muid Alqarni’nin cinayetten sonra Suudi Arabistan’a döndükleri belirtildi. Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüphelinin haricinde şüpheliler Asiri ve Kahtani hakkında soruşturma yürütüldüğü anlatılan sevk yazısında, “Şüpheliler Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Suud Al Kahtani’nin olayın planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, atılı suçlardan iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 18 Suudi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

BM’DEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti. Bachelet, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen ‘uluslararası soruşturma gerekliliği olup olmadığı’ sorusu üzerine, “Gerçekten ne olduğu ve bu korkunç cinayetten kimin sorumlu olduğunu belirlemek için bunun gerekli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

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