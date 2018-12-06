Eski danışman ve istihbaratçıya yakalama kararı
WASHINGTON Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
CİNAYETİN PLANLAYICILARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen talep yazısında, 2 Ekim’deki cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan Krallığı’ndan İstanbul’a gelen 15 şüphelinin kimlik bilgilerine yer verildi. Söz konusu 15 şüpheli ile Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu’nda çalışan şüpheliler Ahmed Abdullah A. Almuzaını, Muflis Shaya M. el Muslih ve Saad Muid Alqarni’nin cinayetten sonra Suudi Arabistan’a döndükleri belirtildi. Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüphelinin haricinde şüpheliler Asiri ve Kahtani hakkında soruşturma yürütüldüğü anlatılan sevk yazısında, “Şüpheliler Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Suud Al Kahtani’nin olayın planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, atılı suçlardan iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 18 Suudi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.
BM’DEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti. Bachelet, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen ‘uluslararası soruşturma gerekliliği olup olmadığı’ sorusu üzerine, “Gerçekten ne olduğu ve bu korkunç cinayetten kimin sorumlu olduğunu belirlemek için bunun gerekli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
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