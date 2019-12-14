Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırmıştı... Tesadüfen yakalandı, sırıtarak geldi!

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi Üçyol mevkisinde telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin bir kadını dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, telefonla uzun süre birileriyle konuşan müşteki E.A'yı takibe aldı. Polis ekipleri, takip edip müştekinin hareketlerini telefonla yönlendirdiğinden şüphelendikleri B.Ü. ve M.A'yı yakaladı.



ESKİ BAKAN AYTEKİN'İ DOLANDIRAN KİŞİ ÇIKTI

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda B.Ü'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer şekilde dolandırmaktan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ALTIN KAÇAKLIĞI BAHANESİYLE DOLANDIRILMIŞTI

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

Telefonla Aytekin'i arayan kişi, komiser olduğunu ve uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu düzenlediklerini söyledi. Şüpheli, bu kapsamda eski bakandan, bankadaki altınlarını getirerek söylediği adreste kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada çok miktardaki altınını, belirtilen adreste şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi olmuştu.

"Memleket sahtekâr dolmuş"

Fevzi Aytekin, “Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” demişti.