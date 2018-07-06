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    Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

    BURSA, (DHA)
    06.07.2018 - 18:43 | Son Güncelleme:

    FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları ve sağlık durumları gerekçesiyle 50’şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz sonuçlandı. İtirazı değerlendirenÿüst mahkeme, Şahabettin Harput’a ev hapsi verdi.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, 2016 Ağustos’unda çıkartıldığı mahkemece ’terör örgütüne üyeÿolmak’ÿsuçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput’un da bulunduğu 27’si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput’un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13’ü tahliye edildi.

    Harput’un aralarında bulunduğuÿ14’ü tutuklu, 60 sanıklı davayaÿgeçen Çarşamba günü devam edildi.ÿDuruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın,ÿmahkeme heyeti, sağlık problemleri ve ilerleyen yaşlarını gerekçe göstererek Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın 50’şer bin lira kefalet karşılığı tahliyelerine karar verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara bir üst mahkeme olan Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ederek, 3 sanığınÿtekrar tutuklanmasını istedi.

    EV HAPSİ VERİLDİ

    Şahabettin Harput veÿ2 tutuklu sanık dün akşam saatlerinde 50’şer bin TL kefaletin yatırılmasının ardından tahliye edilirken, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Şahabettin Harput ile Ali Kemal Turhan’a ev hapsi verirken, Mehmet Ali Yayıkçı için yapılan itirazı ise reddetti.

    Yargılamaya eylül ayında devam edileceği belirtildi.

    Etiketler: FETÖ / PDY soruşturması
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