Eski Brüksel milletvekili Cezayir büyükelçisi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nda yeni büyükelçi kararnamesi belli oldu. Belçika’da siyaset yapan ve sözde Ermeni soykırımını reddettiği için partisi Merkez Demokrat Hümanist Partisi’nden 2015 yılında tasfiye edilen Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık dışından Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği’ne atandı.
Göktaş daha önce Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı. Diğer büyükelçi atamaları da şöyle: Haldun Tekneci-Vietnam, M. Metin Eker-İİT Daimi Temilcisi, Togan Oral-Türkmenistan, M. Osman Turan-Bangladeş, Demet Şekercioğlu-Sri Lanka, H.Mehmet Sekizkök-Kuzey Makedonya, Mustafa Özcan-Belarus, S.Hayri Aka-ICAO Daimi Temsilcisi, S.İnan Özyıldız-Estonya, Ufuk Ekici-Kazakistan, İsmail Aramaz-Ürdün, M.Erkan Aytun-Guatemala, Hasan Ulusoy-Belçika, Aylin Sekizkök-Bulgaristan, N.Kaya Bakkalbaşı-Madagaskar, Fatma P.Ünlü- Kosta Rika, Yeşim Kebapçıoğlu- Dominik Cumhuriyeti, Bengü Yiğitgüden-Trinidad ve Tobago, Tolga Bermek-Gambiya, Kemal Kaygısız-Çad, Orhan Işık-Laos, Gülcan Akoğuz-Şili, Nilüfer Erdem Kaygısız-Gabon.
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